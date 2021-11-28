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Алексей Авдонин: Польша ничего не решает в НАТО

"Риторика Варшавы в отношении ситуации на белорусско-польской границе поражает своей глупостью и бессмысленностью. Режим Дуды продолжает вопить о "гибридной войне" со стороны России и Беларуси и требует созыва совета НАТО для усиления состава военного контингента альянса у наших границ".

Свое мнение о воинственных замашках Польши нашему телеканалу высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Польша ничего не решает в НАТО, решают за нее. И то, что заявляют польские политики, это сугубо театральное шоу, которое строится исключительно для международной картинки. Под видом мигрантов Польша просит некой помощи у НАТО на размещение постоянного контингента на границах Беларуси. С точки зрения военных экспертов, специалистов, это однозначно выглядит как плохо срежиссированная постановка, которая ориентирована на то, чтобы под этой мнимой угрозой беженцев-мигрантов сформировать ударную группировку в направлении Союзного государства.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

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