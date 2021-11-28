Алексей Авдонин: Польша ничего не решает в НАТО

Польша ничего не решает в НАТО, решают за нее. И то, что заявляют польские политики, это сугубо театральное шоу, которое строится исключительно для международной картинки. Под видом мигрантов Польша просит некой помощи у НАТО на размещение постоянного контингента на границах Беларуси. С точки зрения военных экспертов, специалистов, это однозначно выглядит как плохо срежиссированная постановка, которая ориентирована на то, чтобы под этой мнимой угрозой беженцев-мигрантов сформировать ударную группировку в направлении Союзного государства.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований