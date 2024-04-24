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Авдонин рассказал о важной роли ВНС в жизни белорусов
Гость выездной студи АТН - аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Авдонин считает, что Конституционный статус ВНС в первую очередь скажется на высоком уровне ответственности, которая будет у делегатов по принятию наиболее важных для нашего государства и белорусского народа документов. Какие это документы? В первую очередь, это, конечно же, традиционное принятие направления социально-экономического развития.
"Мы знаем, что ВНС с 90-х годов всегда принимало эти документы, определяло динамику развития нашей экономики, нашего социума. И сейчас седьмое ВНС будет принимать военную доктрину, концепцию национальной безопасности", - отметил Авдонин.
Почему сейчас так важны эти документы, почему важно само ВНС? Мы видим, в каких условиях пребывает весь мир, наш регион, в частности Восточная Европа. Мы видим, коллективный Запад пытается эскалировать ситуацию, пытается разрушить суверенное государство. Структура ВНС и придание ему конституционного статуса позволяют пройти этот сложный исторический этап, не дать возможности развалить, раскачать общество, помочь консолидировать его воедино и тем самым достигнуть не просто каких-то формальных целей, формальных цифр, а главное - сохранить мир и порядок на нашей земле и одновременно обеспечить высокие темпы экономического роста и, конечно же, высших форм общественного сознания, культуры, искусства, науки. Это для нас наиболее важно.
ВНС может стать площадкой, где будут решаться проблемы и спорные ситуации?
"ВНС имеет уже огромный опыт консолидации белорусского общества, принятия важных документов. События, которые происходили в 20-м году, в девяностые годы, к чему подводили? К тому, что внешние силы, которые пытались раскачать нас изнутри, взорвать, внести раздрай в общество, посеять какую-то смуту, недоверие друг к другу. Вот этого как раз мы смогли избежать только благодаря работе Всебелорусского народного собрания, - сказал Авдонин. - Исторический опыт и историческая практика легли в основу конституционного базиса ВНС. Попытки Запада раскачать наше общество будут пресекаться теми службами, теми структурами, которые должны диагностировать общество и в случае необходимости быстро выносить те или иные вопросы на уровень ВНС, принимать и тем самым сбивать любые нападки со стороны коллективного Запада, не допуская раздрая внутри нашего общества".
Сегодня треть делегатов ВНС - это представители гражданского общества. Насколько это важный элемент?
"Мы как раз демонстрируем через структуру ВНС, делегатов ВНС то, что для нас общественные организации, партии, движения крайне важны. Те мнения, которые они представляют, учитываются в рамках работы Всебелорусского народного собрания, а значит, мы сообща двигаемся к общей цели. Мы определяем, белорусский народ определяет эти цели и двигается к достижению этой цели. Но такая форма, в том числе, несет и крайне высокие степени ответственности для каждого гражданина", - добавил Авдонин.
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