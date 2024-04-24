Авдонин рассказал о важной роли ВНС в жизни белорусов

Почему сейчас так важны эти документы, почему важно само ВНС? Мы видим, в каких условиях пребывает весь мир, наш регион, в частности Восточная Европа. Мы видим, коллективный Запад пытается эскалировать ситуацию, пытается разрушить суверенное государство. Структура ВНС и придание ему конституционного статуса позволяют пройти этот сложный исторический этап, не дать возможности развалить, раскачать общество, помочь консолидировать его воедино и тем самым достигнуть не просто каких-то формальных целей, формальных цифр, а главное - сохранить мир и порядок на нашей земле и одновременно обеспечить высокие темпы экономического роста и, конечно же, высших форм общественного сознания, культуры, искусства, науки. Это для нас наиболее важно.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований