Август в Беларуси начался с аномальной жары: до +37 градусов и красный уровень опасности

Белорусское лето продолжает удивлять погодными контрастами. Август мы встречаем аномальными температурами. Красный уровень опасности из-за экстремальной жары объявлен в Беларуси. В отдельных регионах страны столбики термометров поднялись до 37 градусов.

Если и искать свое место под солнцем, то белорусы в эти жаркие дни выбирают пляжи и зоны отдыха у воды. Именно водоемы стали главным местом притяжения. К слову, этим летом по всей стране для отдыхающих доступно более 500 оборудованных площадок.

"Водную эстафету" из южных регионов подхватили и в столице. Воздух в Минске раскалился до 32 градусов. Побережья заполняются с самого утра.

Для обеспечения комфортного отдыха только в Минске на страже круглосуточно находятся специалисты 8 спасательных станций и 20 сезонных постов.

"Важно купаться в специально отведенных местах, где дно проверено водолазами, где сотрудники спасательных станций несут ответственность за отдыхающих, где безопасно и территория ограничена буями", - отметил начальник спасательной станции "Птичь" Дмитрий Романовский.

Особое внимание уделяется и тем, кто проводит эти жаркие дни на рабочих местах, причем под открытым небом. Не снижая темпов и даже опережая график, на проспекте Независимости продолжается масштабная реконструкция моста через Свислочь. От зари до зари трудятся строители, а потому на объекте организован специальный питьевой режим и регулярные перерывы на отдых.

"В палящую жару у нас организован питьевой режим, удлиненные перерывы, места для охлаждения работников. Стандартный режим - 50 минут работы и 10 минут перерыва. В жаркую погоду перерывы увеличиваются: 30 минут работы и 30 минут перерыва", - рассказал мастер строительно-монтажных работ ОАО "Мостострой" Богдан Хмельницкий.

Впрочем, знойная погода показывает и свой капризный характер. По прогнозам синоптиков, жару в отдельных районах продолжат разбавлять кратковременные дожди и грозы.

В тени городских аллей, у фонтанов, на побережьях, на рабочих местах столица живет в ритме августовской жары, и у каждого свой спасательный оазис. Но какой бы высокой ни была температура, ответственность каждого за свое здоровье остается главным правилом.

Специалисты рекомендуют в пиковые часы зноя, с 11:00 до 16:00, воздержаться от пребывания под прямыми лучами, пить больше чистой воды без газа и выбирать свободную одежду из натуральных тканей.