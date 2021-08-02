Август встречает белорусов дождями

Дождями и 30-градусной жарой встретил рабочий понедельник. Объявлен оранжевый уровень опасности. Такая погода продержится до конца рабочей недели. Местами пройдут грозы. Температура воздуха ночью плюс 8-15 градусов. Днем до +27 °C по южной части страны.