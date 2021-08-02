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Август встречает белорусов дождями

Дождями и 30-градусной жарой встретил рабочий понедельник. Объявлен оранжевый уровень опасности. Такая погода продержится до конца рабочей недели. Местами пройдут грозы. Температура воздуха ночью плюс 8-15 градусов. Днем до +27 °C по южной части страны.

В выходные умеренно теплая неустойчивая погода сохранится. В целом первая декада августа прогнозируется на 1-2 градуса выше климатической нормы.


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