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Августовская педагогическая конференция в Могилеве

Встреча с педколлективами и студентами

Сегодня же глава Администрации Президента встретился с коллективами и студентами Могилевского педагогического университета и университета продовольствия. Вопросы касались материально-технической базы, обеспечения студентов местами в общежитиях. Нерешаемых проблем, как отмечалось на встрече, нет. Есть общее желание - не разрушать, а созидать.

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