Августовская педагогическая конференция в Могилеве

Сегодня же глава Администрации Президента встретился с коллективами и студентами Могилевского педагогического университета и университета продовольствия. Вопросы касались материально-технической базы, обеспечения студентов местами в общежитиях. Нерешаемых проблем, как отмечалось на встрече, нет. Есть общее желание - не разрушать, а созидать.