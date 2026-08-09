Августовский температурный рекорд и штормовой финал: как Беларусь пережила погодный триллер

Краткий пересказ от ИИ

Принесет ли август очередные погодные сюрпризы и как белорусы справлялись с природными аномалиями

Так жарко в Беларуси еще не было! На этой неделе зафиксировали температурный рекорд августа. Экстремальным пеклом стал юг страны. Температура в Гомельской области пробивала все исторические потолки. Самой горячей точкой стал город Мозырь. Здесь столбики термометров показали отметку в плюс 40,3 градуса.

Такое опасное метеорологическое явление зафиксировано на 21-й метеостанции Беларуси: в Брестской, Гомельской и на юге Минской областей. Экстремальный "тепловой купол" бил рекорды не только в воздухе, но и в водоемах.

Однако жара - это лишь первая глава погодного триллера. Сразу после аномально высоких температур Беларусь накрыла серия мощнейших штормов.

Тепло, горячо, жарко, экстремальное пекло! Именно так можно охарактеризовать то, как менялась с начала августа максимальная температура воздуха в Беларуси, и на этой неделе столбик термометра достигал своего пика - в 40 градусов! По всей стране был объявлен красный уровень опасности.

Свой исторический максимум обновили Житковичи (+38,9), Лельчицы (+39,6) и Василевичи (+38,6). Помимо этого на 21 метеостанции Беларуси зафиксировали такой аномальный показатель, как "самая сильная жара". Настоящее пекло было в Мозыре - плюс 40,3 градуса - такая отметка стала настоящим температурным рекордом августа.

До абсолютного температурного рекорда не хватило лишь одной десятой градуса. Напомним, исторический максимум в Беларуси был зарегистрирован в этом году 29 июня в Пинске - тогда термометры показали плюс 40,4 градуса. Тем не менее к аномальному зною белорусы быстро адаптировались, находя самые разные способы справиться с африканской жарой.

Многие, чтобы спастись от жары, тянутся к городским оазисам - на пляжи и к водоемам. Однако такое удовольствие сопровождается серьезными рисками.

По словам водолазного специалиста Минской городской организации ОСВОД Алексея Бакумова, основные нарушения - это то, что детей оставляют без присмотра и то, что граждане заплывают за буйки. А также совместно с милицией служба выявляет людей, которые распивают спиртные напитки.

Акватории, береговые линии, места массового купания находятся на особом контроле у спасателей ежедневно. Почти каждый час специалисты проводят рейдовые мероприятия и напоминают людям о правилах безопасности на воде.

Если пренебречь правилами безопасности, то отдых может превратиться в катастрофу, ведь вода ошибок не прощает, и здесь цена высокая - целая жизнь. Об этом говорит и статистика.

Анастасия Швайбович, замначальника центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси:

"С начала купального сезона на территории страны утонули, по оперативным данным, 117 человек, из них 9 детей. Спасены 150, в том числе 51 ребёнок. В такой период работники МЧС проводят профилактические беседы, посещают как разрешённые места для купания, так и стихийные пляжи для того, чтобы предупредить население о рисках".

Освод настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности. "В первую очередь, не купаться в запрещенных местах, не находиться в воде в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать с гидротехнических сооружений и устройств, не оставлять детей без присмотра. Если ребенок идет в воду, вы должны всегда заходить вместе с ним, и он должен быть на расстоянии вытянутой руки", - посоветовала официальный представитель Минской городской организации ОСВОД Анна Новикова.

Вода стремительно греется, а реки мелеют на глазах. И данная карта это доказывает. Самую высокую температуру воды - +26 градусов - зафиксировали на Солигорском водохранилище. Значительно прогрелась вода на Минском море и на Чигиринском водохранилище. Из-за такого зноя большинство рек теряет от 1 до 11 см уровня за сутки.

Юлия Хутко, инженер-гидролог отдела службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета:

"В настоящее время на реках в основном происходит спад уровня воды. На судоходных участках Западной Двины, Немана, Березины, Сожа и на большинстве участков Днепра и Припяти уровни воды находятся ниже отметок, при которых наблюдается затруднение в работе речного транспорта".

Духота, палящее солнце, зной и сухой воздух - частые триггеры головной боли. В такую погоду легко получить тепловой или солнечный удар и даже ожоги на коже. Особенно в зоне риска - дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Наталья Лешневская, врач-валеолог поликлиники № 19 г. Минска:

"В такую жаркую, душную погоду мы рекомендуем не находиться под прямыми солнечными лучами, быть в затененной местности. Если такое не получается, обязательно ношение головного убора: шапочки, панамки либо зонтики. Обязательно люди должны употреблять достаточное количество жидкости".

"Если у пациентов появляются симптомы: слабость, тошнота, тахикардия, обморок, необходимо пациента унести в тень или в прохладное помещение, напоить прохладной водой или крепким чаем. Обратиться за медицинской помощью, если данные симптомы не проходят", - рассказала заместитель главврача поликлиники № 19 г. Минска Наталья Кожемяко.

Под прицелом жары и наши лесные массивы. Для работников лесной охраны это по-настоящему "горячий сезон". Работа идет в режиме нон-стоп.

В каждом лесхозе страны выстроена четкая система мониторинга и пожаротушения. К примеру, под защитой Боровлянского спецлесхоза находится более 20 тыс. га лесных угодий. Контролировать такую площадь помогает автоматизированная система "Лесной страж".

Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:

"Боровлянский спецлесхоз укомплектован тремя видеокамерами, которые покрывают весь лесной фонд нашего предприятия. Также мы имеем доступ к камерам смежных лесохозяйственных учреждений для того, чтобы, если требуется, уточнить более точную локацию возможного очага возгорания".

Также в каждом лесхозе есть целая пожарно-химическая станция. На складах есть весь необходимый инвентарь для тушения пожара.

Директор Боровлянского спецлесхоза рассказал, что для тушения очага возгорания в лесном фонде они используют самоходные автоцистерны, ранцевые огнетушители и другое оборудование.

Текущая неделя запомнится белорусам экстремальной сменой погодных декораций. Палящее солнце резко сменилось на грозовой фронт. И как итог: городские улицы превратились в реки, деревья ломались как спички, линии электропередачи были оборваны, и как результат - тысячи людей остались без света.

Больше всего пострадали Минская, Гродненская, Витебская и Гомельская области. В пострадавших регионах оперативно начали устранять последствия стихии. Спасатели, энергетики, лесники работали в усиленном режиме.

По прогнозу Всемирной метеорологической организации, экстремальная жара сохранится во многих странах мира весь август. Также до октября температура воздуха будет только повышаться. Это спровоцирует в разных регионах планеты природные аномалии: аномальные засухи и стихийные бедствия. Особенно в зоне экстремального пекла - страны Африки, Южной Европы, Аравийского полуострова и островные государства. В Беларуси же погода будет теплой и комфортной, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.