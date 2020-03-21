Современные теплоходы, международные веломаршруты, исторические памятники и насыщенная развлекательная программа. Августовский канал готовится к открытию нового туристического сезона. В зимний период была полностью отремонтирована судоходная часть канала, закуплены дополнительные моторные лодки и катамараны. В этом сезоне акцент сделали на проведении многочисленных массовых мероприятий. Фестивали, мастер-классы, спортивные игры - все это ждет туристов на уникальном водном пути.



Подробности в репортаже Юрия Карнеловича. Капитан теплохода Александр Киреня временно сменил штурвал корабля на кисть. Вместе с матросами осваивает новую профессию маляра. И это неслучайно, ведь на флоте внешнему виду судна всегда придавалось большое значение, и не важно, по морю ты ходишь, или по каналу. А теплоход "Неман" уже стал визитной карточкой Августова.







К началу туристического сезона подготовили и сам канал

Укрепили берега, отремонтировали шлюзовые камеры, специальными буйками обозначили фарватер. Обновили и многочисленные места для отдыха.

Безопасность пассажиров теплохода и вообще туристов - главное условие функционирования Августовского канала. Поэтому подготовка к новому сезону проходит под пристальным контролем специалистов технадзора. Качество проведенных работ оценивается и дается официальное разрешение на начало навигации.

Однако даже самый современный водный путь без туристической инфраструктуры не способен привлечь большое количество гостей. Поэтому в порядок приводятся и многочисленные памятники архитектуры на Августовском канале. Своих посетителей ждет и музей Августовского канала. Здесь собраны уникальные экспонаты. Например, вот этот якорь был найден во время реконструкции водного пути. Его размеры свидетельствуют о том, что в конце XIX века здесь ходили достаточно большие корабли и баржи.





Непосредственно сам музей находится в доме надзирателя канала

Строилсяон одновременно с водным путем. Здесь сохранился интерьер того времени, а по экспонатам можно изучать историю торговых водных путей Беларуси XIX века. В этом году на Августове акцент сделали на развлекательном туризме. Подготовлено несколько десятков мероприятий. Так, третий день Республиканского фестиваля национальных культур пройдет именно на канале. А еще праздник трех народов - Беларуси, Польши и Литвы, заплывы на чем попало, чемпионат по болотному футболу и международный веломарафон.