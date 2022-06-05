3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Гастрофест белорусской кухни, битва лесорубов - Августовский канал принял фестиваль национальных культур
Гастрофест белорусской кухни, битва лесорубов и аттракционы: Августовский канал сегодня принял фестиваль национальных культур. Состоялось торжественное открытие третьего дня заключительных мероприятий. Было и яркое шествие, и конкурсы, и мастер-классы. Гости могли попробовать национальные блюда. Впечатления в репортаже Дарьи Рачко.
Национальные костюмы, песни, танцы - вот так ярко и красочно начинается третий день фестиваля. И это, несмотря на то, что официальное закрытие было накануне. На Августовском канале сегодня весь колорит белорусской культуры.
Под полтысячи участников: здесь и детские, и взрослые коллективы. Вся Гродненская область дала старт и туристическому сезону, и 7-му региональному фестивалю-конкурсу хореографического искусства.
Рядом разместились и площадки с национальной кухней. Можно было отведать традиционные блюда Гродненщины, организовали и мастер-классы по их приготовлению. Здесь и драники, и белорусская колбаса, и сало. Вот, к примеру, Свислочский район славится своими фирменными блинами.
А те, кому по душе и активный отдых, предлагали бег с коромыслом, «чугунную голову», метание валенок, шапочный бой. Соревнования на тачках, боулинг, был и мини-чемпионат «Куриные бега», рыбная ловля - за сегодня познали весь сельский быт.
Работала и выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, были и мастер-классы. А в 6 вечера началось диско-шоу с участием гродненской группы.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все