Гастрофест белорусской кухни, битва лесорубов - Августовский канал принял фестиваль национальных культур

Гастрофест белорусской кухни, битва лесорубов и аттракционы: Августовский канал сегодня принял фестиваль национальных культур. Состоялось торжественное открытие третьего дня заключительных мероприятий. Было и яркое шествие, и конкурсы, и мастер-классы. Гости могли попробовать национальные блюда. Впечатления в репортаже Дарьи Рачко.

Национальные костюмы, песни, танцы - вот так ярко и красочно начинается третий день фестиваля. И это, несмотря на то, что официальное закрытие было накануне. На Августовском канале сегодня весь колорит белорусской культуры.





Под полтысячи участников: здесь и детские, и взрослые коллективы. Вся Гродненская область дала старт и туристическому сезону, и 7-му региональному фестивалю-конкурсу хореографического искусства.

Рядом разместились и площадки с национальной кухней. Можно было отведать традиционные блюда Гродненщины, организовали и мастер-классы по их приготовлению. Здесь и драники, и белорусская колбаса, и сало. Вот, к примеру, Свислочский район славится своими фирменными блинами.





А те, кому по душе и активный отдых, предлагали бег с коромыслом, «чугунную голову», метание валенок, шапочный бой. Соревнования на тачках, боулинг, был и мини-чемпионат «Куриные бега», рыбная ловля - за сегодня познали весь сельский быт.