Августовский прогноз: теплое, но дождливое начало месяца

Теплое, но дождливое начало августа! Осадки ожидаются и сегодня ночью, и завтра днем. Местами в Минской области также прогремят грозы, в отдельных районах возможны туманы. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов. Днем столбики термометров покажут до 22-27 тепла. В середине недели погода начнет меняться. Будет солнечно, сухо и не по сезону тепло.