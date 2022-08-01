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Августовский прогноз: теплое, но дождливое начало месяца

Теплое, но дождливое начало августа! Осадки ожидаются и сегодня ночью, и завтра днем. Местами в Минской области также прогремят грозы, в отдельных районах возможны туманы. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов. Днем столбики термометров покажут до 22-27 тепла. В середине недели погода начнет меняться. Будет солнечно, сухо и не по сезону тепло.

В выходные опять контрасты. Местами похолодает, ожидаются также кратковременные дожди.

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