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Авиабомба обнаружена на детской площадке в Минске
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом в четверть тонны нашли накануне рабочие на детской площадке в Минске. Строительная организация проводила земляные работы во дворе жилого дома по улице Брилевской, когда один из рабочих наткнулся на опасную находку. На место происшествия прибыли саперы взрывотехнического центра внутренних войск МВД, спасатели и представители Следственного комитета. В целях безопасности сотрудники милиции эвакуировали людей с дворовой территории.
Обнаружили, экскаваторщик немного поддел этот предмет ковшом и оголился снаряд. Всех людей эвакуировали с котлована. Огородили место производство работ и вызвали милицию.
Саперы внутренних войск вывезли снаряд на полигон, где его и уничтожили.
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