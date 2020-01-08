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Авиакатастрофа в Иране: выживших нет
Из Ирана приходит первая официальная информация о крушении украинского авиалайнера. Выживших среди пассажиров и экипажа нет. Это подтвердил глава управления чрезвычайными ситуациями Ирана. На борту "Боинга-737" находились 176 человек. Лайнер направлялся из тегеранского аэропорта Имама Хомейни в Киев. Спустя всего несколько минут после взлета рухнул рядом с жилым районом. Сейчас выясняют гражданство пассажиров; могли ли среди них быть белорусы, уточняет МИД.
Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси (по телефону)
На месте трагедии сейчас работают спасатели и пожарные. Сообщается, что при столкновении с землей лайнер взорвался. Самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет. Спасатели уже обнаружили один из черных ящиков. Трагедия произошла на фоне обостряющегося американо-иранского конфликта.
Дополнительня информация:
На борту упавшего лайнера находилось два украинца и около 13 членов экипажа из Украины.
Остальными пассажирами на борту "Боинга-737"были иностранные граждане:
граждане Ирана - 71
граждане Канады - 73
граждане Германии - 4
граждане Великобритании - 3
граждане Швеции - 8
граждане Афганистана - 6
Граждан Беларуси на борту разбившегося в Иране украинского самолета не было, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
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