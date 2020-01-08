Авиакатастрофа в Иране: выживших нет

Из Ирана приходит первая официальная информация о крушении украинского авиалайнера. Выживших среди пассажиров и экипажа нет. Это подтвердил глава управления чрезвычайными ситуациями Ирана. На борту "Боинга-737" находились 176 человек. Лайнер направлялся из тегеранского аэропорта Имама Хомейни в Киев. Спустя всего несколько минут после взлета рухнул рядом с жилым районом. Сейчас выясняют гражданство пассажиров; могли ли среди них быть белорусы, уточняет МИД.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси (по телефону)

На месте трагедии сейчас работают спасатели и пожарные. Сообщается, что при столкновении с землей лайнер взорвался. Самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет. Спасатели уже обнаружили один из черных ящиков. Трагедия произошла на фоне обостряющегося американо-иранского конфликта.



Дополнительня информация:



На борту упавшего лайнера находилось два украинца и около 13 членов экипажа из Украины.

Остальными пассажирами на борту "Боинга-737"были иностранные граждане:



граждане Ирана - 71



граждане Канады - 73



граждане Германии - 4



граждане Великобритании - 3



граждане Швеции - 8



граждане Афганистана - 6



Граждан Беларуси на борту разбившегося в Иране украинского самолета не было, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.





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