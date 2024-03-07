Авиакомпании "Белавиа" - 28 лет!

Красиво, душевно и как всегда "на высоте" сегодня было в главном офисе Белавиа. И дело не только в предстоящем Международном женском дне. Авиакомпания отмечает 28-летие. Поздравить сотрудников заглянули воспитанники центра детей и молодежи "Контакт". Прекрасная половина авиакомпании - это всегда пример женственности и элегантности, которой восхищаются пассажиры. Весна - время новых направлений и путешествий, которых, обещают в компании, будет еще больше.