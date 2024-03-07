3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Авиакомпании "Белавиа" - 28 лет!
Красиво, душевно и как всегда "на высоте" сегодня было в главном офисе Белавиа. И дело не только в предстоящем Международном женском дне. Авиакомпания отмечает 28-летие. Поздравить сотрудников заглянули воспитанники центра детей и молодежи "Контакт". Прекрасная половина авиакомпании - это всегда пример женственности и элегантности, которой восхищаются пассажиры. Весна - время новых направлений и путешествий, которых, обещают в компании, будет еще больше.
Белавиа возобновила чартерные рейсы в Катар
В начале этой недели Белавиа также возобновила чартерные рейсы в столицу Катара Доху. Считается, что это направление подходит для всех категорий туристов. В этой стране есть и активный, и пляжный, и экскурсионный отдых.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пикет в поддержку действующего Президента Беларуси развернулся возле ПВТ
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП