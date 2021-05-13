Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять рейсы в Самару

Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять рейсы по маршруту Минск Самара - Минск. На данный момент город стал девятым регулярным направлением в Россию. Полеты будут выполняться по средам. Минимальная стоимость билетов по тарифу Light составляет 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно.



Полеты планируются на воздушном судне Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест: 12 бизнес-класса и 64 эконом-класса. Время в пути составит чуть более двух часов. Как отмечают в самой авиакомпании, открытие рейсов в Самару будет способствовать привлечению в Минск транзитных пассажиров.



