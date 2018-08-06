Авиакомпания Belavia расширяет сеть маршрутов

С 17 декабря откроется новый рейс из Минска в Воронеж. Полеты будут выполняться четырежды в неделю - по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Время в пути всего полтора часа. Билеты на рейсы уже можно купить. К слову, воздушная гавань Воронежа станет десятым российским аэропортом, куда Belavia выполняет полеты.