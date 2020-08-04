Авиакомпания LOT Polish Airlines возобновила полеты в Минск

Польская авиакомпания LOT после длительной паузы из-за COVID-19 возобновила полеты в Беларусь. В августе - сентябре на линии Варшава – Минск - Варшава планируется выполнение 4 рейсов в неделю, при этом отмечается, что в расписании возможны изменения. Добавим, LOT Polish Airlines - одна из старейших авиакомпаний Европы. Ее регулярные полеты в Минск начались почти 30 лет назад.