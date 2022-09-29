3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Авиакомпания Turkmenistan Airlines начнет летать в Минск с 1 октября
Авиакомпания Turkmenistan Airlines начнет летать в Минск с 1 октября, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный аэропорт Минск.
Начало полетов на регулярной основе стартует с 1 октября. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 по маршруту Ашхабад - Минск - Туркменабад по субботам.
Вылет из Ашхабада будет в 10.35, а прилет в Минск - в 15.35.
Вылет из Минска будет в 17.35, прилет в Туркменабад - в 22.35.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все