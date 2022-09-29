Авиакомпания Turkmenistan Airlines начнет летать в Минск с 1 октября, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный аэропорт Минск.

Начало полетов на регулярной основе стартует с 1 октября. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 по маршруту Ашхабад - Минск - Туркменабад по субботам.

Вылет из Ашхабада будет в 10.35, а прилет в Минск - в 15.35.