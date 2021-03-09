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Авиапарк Белавиа в этом месяце пополнится новыми самолетами

Авиапарк национального авиаперевозчика Беларуси в этом месяце пополнится новыми самолетами. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал гендиректор Белавиа. Игорь Чергинец отметил, сегодня у нашей компании самый молодой крылатый флот в Европе. Средний возраст самолетов - немного более 10 лет. Особое внимание - безопасности и комфорту для пассажиров. И к концу года старые машины будут выводиться из строя, их место займут новые. Лайнеры нового поколения ждут уже в этом месяце.

В этом году национальной авиакомпании 25 лет. За это время количество пассажиров выросло кратно, с 300 тысяч в год до 4 миллионов. Освоены 56 регулярных маршрутов и не менее сотни чартеров.

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