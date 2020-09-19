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Авиасообщение Беларусь - Россия возобновляется 21 сентября

Россия с понедельника (21 сентября) возобновит авиасообщение с Беларусью. Такое решение накануне принял российский центр реагирования на коронавирус. Пока речь идет о рейсах, осуществляемых один раз в неделю.

Помимо Беларуси, Россия возобновляет полеты в Казахстан и Кыргызстан. А через неделю откроет воздушные ворота для Южной Кореи. Кстати, последняя, как и Беларусь, не закрывала свои границы из-за пандемии COVID-19.

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