Авиасообщение Беларусь - Россия возобновляется 21 сентября

Россия с понедельника (21 сентября) возобновит авиасообщение с Беларусью. Такое решение накануне принял российский центр реагирования на коронавирус. Пока речь идет о рейсах, осуществляемых один раз в неделю.



Помимо Беларуси, Россия возобновляет полеты в Казахстан и Кыргызстан. А через неделю откроет воздушные ворота для Южной Кореи. Кстати, последняя, как и Беларусь, не закрывала свои границы из-за пандемии COVID-19.



