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Авиация МЧС Беларуси ликвидирует крупный пожар в районе турецкого Мармариса
Ликвидировать крупный лесной пожар в районе турецкого Мармариса коллегам помогают белорусские спасатели. Экипаж Ми-8 накануне выполнил 3 полета, налет составил почти 6 часов. Наш борт работает в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами. Вместе с наземными силами идет защита города от сильнейшего пожара. После небольшого ночного перерыва, во время которого наземные специалисты авиации МЧС Беларуси проводят техническое обслуживание вертолета, Ми-8 вновь приступает к тушению. Второй белорусский вертолет находится в другой части Турции. Этот экипаж также готов к выполнению задач и в случае запроса от местных властей выполнит перелет к другому очагу.
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