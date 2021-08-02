ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Авиация МЧС Беларуси на ликвидации пожара в районе Мармариса - впечатляющее видео

Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса.

Экипажи Ми-8 вчера выполнили 8 полетов, налет составил 12 ч 29 мин.
За это время было выполнено 90 сливов воды. К местам ликвидации пожаров доставлены 12 турецких спасателей.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда



Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все