Авиация МЧС Беларуси на ликвидации пожара в районе Мармариса - впечатляющее видео

Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса.



Экипажи Ми-8 вчера выполнили 8 полетов, налет составил 12 ч 29 мин.

За это время было выполнено 90 сливов воды. К местам ликвидации пожаров доставлены 12 турецких спасателей.







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