Авиация МЧС Беларуси отмечает 20-летие

Сегодня наша авиация - это современное подразделение, одно из элитных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сейчас достаточно сложный период - пожароопасный сезон. На многих территориях введены запреты либо ограничения на посещение лесов. Наша авиация выполняет ежедневные полеты для мониторинга обстановки. Возгорания в лесах и на территориях происходят ежесуточно, но в целом ситуация находится под контролем. Поэтому та обстановка, которая складывается, не вызывает никаких тревог.

Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси