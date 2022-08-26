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Авиация МЧС Беларуси отмечает 20-летие
Авиация МЧС празднует сегодня 20-летие. В честь юбилея на аэродроме Липки под Минском спасатели провели совместную тренировку с силовыми структурами. При задействовании вертолетов бойцы МЧС отработали различные элементы боевой работы по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению национальной безопасности.
Сегодня вертолеты МЧС дежурят не только в Беларуси. Ежегодно команда наших спасателей отправляется в Турцию для ликвидации пожаров в горных районах.
Сегодня наша авиация - это современное подразделение, одно из элитных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сейчас достаточно сложный период - пожароопасный сезон. На многих территориях введены запреты либо ограничения на посещение лесов. Наша авиация выполняет ежедневные полеты для мониторинга обстановки. Возгорания в лесах и на территориях происходят ежесуточно, но в целом ситуация находится под контролем. Поэтому та обстановка, которая складывается, не вызывает никаких тревог.
В торжественной обстановке на аэродроме Липки для спасателей был открыт многофункциональный комплекс. Здесь расположится контрольно-диспетчерский пункт, откуда будет осуществляться руководство полетами, боксы для спецтехники МЧС, учебные классы и служебные кабинеты для персонала и дежурных сил.
Созданы все условия, начиная от подготовки - это классы, оборудованные, современными компьютерами, телевизорами. В этом же здании находится боксы для машин. Пожарно-спасательная техника, наземно-поисковый комплекс, пожарные, санитарные машины - все находится в шаговой доступности. Личному составу остается только качественно работать, потому что условия для этого все созданы.
Белорусские спасатели-авиаторы не раз приходили на помощь народам Греции, Грузии, Латвии, России, Сербии и Турции в борьбе с природными стихиями. Сегодня авиапарк МЧС насчитывает 25 воздушных судов. В будущем количество вертолетов будет увеличено.
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