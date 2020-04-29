Авиация приступила к тренировкам к 9 Мая

В преддверии праздника оттачивает мастерство авиация. Воздушная колонна приступила к тренировкам над Минским морем. В небе пролетели боевые вертолеты, истребители, штурмовики и военно-транспортные самолеты. За тренировкой следили министр обороны, госсекретарь Совета безопасности, командующий ВВС и войсками ПВО. Объединенный пролет проходит по так называемому зеркальному маршруту. Он полностью повторяет основной и идет параллельным курсом. В небе над Минском истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные Л-39, военно-транспортные самолеты, а также вертолеты линейки "МИ". И новинка воздушной колонны - истребители Су-30 с белорусскими экипажами. Для подобных маневров проводят серьезнейший отбор летчиков. Почти все пилоты имеют 1 класс. Всего задействовано 36 воздушных судов в составе 9 групп.



