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Австралийский художник нарисовал в Минске 35-метровое граффити
Картина в 35 метров! Дом №5 по улице Лещинского, рядом с самой высокой точкой Минска, украсит мурал. Для росписи стены у метро "Кунцевщина" в столицу прибыл австралийский художник Финтан Мэги. Несколько дней мастер монументальной живописи знакомился с нашей страной и культурой, посещал музеи, после чего создал эскиз. На торцевой части 12-этажки появится сборный образ современного белорусского мальчика с футуристической птицей в руках и тенью в виде города будущего.
По предварительной разметной сетке и эскизу из баллончика, австралийский художник работает красками. Материалы куплены за счет краудфандинговой системы и поддержке мецинатов. Монументальная картина появится на Лещинского менее чем через неделю. А после Беларуси Финтан Мэги отправится на очередной проект во Францию.
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