Действия Беларуси, которая отстаивает прежде всего интересы своего народа, не всегда находят понимание на Западе. Более того, даже раздражают некоторых политиков, которые в приоритет ставят личные амбиции. Ситуация с мигрантами - яркий тому пример: власть Беларуси защищает свою страну. Ответственность за тех людей, которые потеряли родину из-за военной агрессии Запада, должна нести сама Европа.