3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Австрийцы о белорусском пути борьбы с COVID-19
Только белорусы вправе решать, каким путем двигаться дальше. Точно так же, как мы самостоятельно выбрали свой путь борьбы с коронавирусом, что вызвало, конечно, массу критики со всех сторон. Но как выяснилось позже, именно наши меры показали свою эффективность. И это сейчас признает все больше стран.
"Нормальная жизнь белорусов с коронавирусом" - так звучит заголовок в австрийской газете Wochenblick. Журналисты не скрывают своего восторга тем, как наша страна справляется с пандемией.
"Блокировки, комендантский час и запреты на въезд или карантин в Беларуси не вводились. Все заведения, магазины, объекты отдыха остаются нормально функционировать, культурные и спортивные мероприятия проводятся без ограничений. Как сказал А. Лукашенко: «Не хочу изолировать и закрывать страну. Если бы мы сделали это в феврале, марте или апреле, то теперь пожинали бы плоды, потому что у людей не было бы работы, не было бы зарплаты. Экономика рухнет".
"Население живет на свободе и без принудительных мер. Без маскарада и полицейских ругательств из-за несоблюдения дистанции. Без запрета на посещение родных, без истеричных учителей или неэффективного домашнего обучения, без локдаунов, закрытия предприятий и безработицы", - пишут австрийские авторы. В разделе статьи "О доверии населения" издание приводит слова Президента Александра Лукашенко.
Приятно удивило европейских коллег и заявление министра здравоохранения Беларуси, что "повсеместная защитная вакцинация не рекомендуется, ведь риски и побочные эффекты еще полностью не изучены". Поразила австрийских журналистов и возможность каждого белоруса принимать самостоятельное решение о вакцинации и соблюдении ограничительных мер.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов