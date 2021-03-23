Австрийцы о белорусском пути борьбы с COVID-19

Только белорусы вправе решать, каким путем двигаться дальше. Точно так же, как мы самостоятельно выбрали свой путь борьбы с коронавирусом, что вызвало, конечно, массу критики со всех сторон. Но как выяснилось позже, именно наши меры показали свою эффективность. И это сейчас признает все больше стран.



"Нормальная жизнь белорусов с коронавирусом" - так звучит заголовок в австрийской газете Wochenblick. Журналисты не скрывают своего восторга тем, как наша страна справляется с пандемией.



"Блокировки, комендантский час и запреты на въезд или карантин в Беларуси не вводились. Все заведения, магазины, объекты отдыха остаются нормально функционировать, культурные и спортивные мероприятия проводятся без ограничений. Как сказал А. Лукашенко: «Не хочу изолировать и закрывать страну. Если бы мы сделали это в феврале, марте или апреле, то теперь пожинали бы плоды, потому что у людей не было бы работы, не было бы зарплаты. Экономика рухнет".



"Население живет на свободе и без принудительных мер. Без маскарада и полицейских ругательств из-за несоблюдения дистанции. Без запрета на посещение родных, без истеричных учителей или неэффективного домашнего обучения, без локдаунов, закрытия предприятий и безработицы", - пишут австрийские авторы. В разделе статьи "О доверии населения" издание приводит слова Президента Александра Лукашенко.



Приятно удивило европейских коллег и заявление министра здравоохранения Беларуси, что "повсеместная защитная вакцинация не рекомендуется, ведь риски и побочные эффекты еще полностью не изучены". Поразила австрийских журналистов и возможность каждого белоруса принимать самостоятельное решение о вакцинации и соблюдении ограничительных мер.



