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Авто перевернулось в столице

Авто перевернулось во время ДТП в Минске. На улице Короля женщина за рулем Toyota не справилась с управлением. Машина наехала на бордюр и оказалась на тротуаре, в результате чего авто опрокинулось. Водитель доставлена в медучреждение для осмотра медиками. По факту аварии проводится проверка. Всего за прошедшие выходные в Минске зарегистрировано более 60 ДТП, в которых 5 человек травмированы. Более 100 водителей получили штраф за превышение скорости.


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