3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Авто перевернулось во время ДТП в Минске
Авто перевернулось во время аварии в Минске. Водитель "шкоды" двигался по улице Притыцкого со стороны Каменногорской в направлении МКАД. Во время перестроения не уступил дорогу автомобилю "фольскваген", которому пришлось изменить скорость и направление движения. В итоге "мерседес" и "фольксваген" столкнулись, затем одна из иномарок перевернулась и наехала на забор. Во время аварии никто не пострадал. Проводится проверка.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов