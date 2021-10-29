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Авто перевернулось во время ДТП в Минске

Авто перевернулось во время аварии в Минске. Водитель "шкоды" двигался по улице Притыцкого со стороны Каменногорской в направлении МКАД. Во время перестроения не уступил дорогу автомобилю "фольскваген", которому пришлось изменить скорость и направление движения. В итоге "мерседес" и "фольксваген" столкнулись, затем одна из иномарок перевернулась и наехала на забор. Во время аварии никто не пострадал. Проводится проверка.

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