Авто перевернулось во время ДТП в Минске

Авто перевернулось во время аварии в Минске. Водитель "шкоды" двигался по улице Притыцкого со стороны Каменногорской в направлении МКАД. Во время перестроения не уступил дорогу автомобилю "фольскваген", которому пришлось изменить скорость и направление движения. В итоге "мерседес" и "фольксваген" столкнулись, затем одна из иномарок перевернулась и наехала на забор. Во время аварии никто не пострадал. Проводится проверка.