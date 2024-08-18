Автобус "Брест - Москва" под Дзержинском съехал в кювет: есть пострадавшие

Три человека госпитализированы с места ДТП с участием автобуса в Дзержинском районе, передает БЕЛТА.

"Сегодня около шести утра на автодороге М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации в Дзержинском районе водитель (1973 г.р.) автобуса международного сообщения Москва - Брест, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья", - рассказал в МВД.



В салоне находились два водителя и 46 пассажиров. Три человека госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и условия совершения ДТП.



Дополнено в 11:19

В ДТП под Дзержинском пострадали девять человек, трое госпитализированы.



"По сообщению специалистов Республиканского центра экстренного реагирования, в результате ДТП пострадали девять человек. Из них трое госпитализированы в Дзержинскую центральную районную больницу, четверо пострадавших осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное лечение", - отметили в Минздраве.



Еще две пострадавшие, которые уехали в Барановичи, также осмотрены травматологами Барановичей и также направлены на амбулаторное лечение.



"Один из пострадавших, госпитализированный в Дзержинскую ЦРБ, находится в отделении анестезиологии и реанимации. Состояние оценивается как средней тяжести. Для оказания помощи специалистам больницы на консилиум выезжал травматолог областного уровня", - отметили в Минздраве.



Сейчас всем пациентам проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия, специалисты делают все возможное для стабилизации состояния каждого пациента.



Дополнено в 14:05



В ДТП с автобусом в Дзержинском районе пострадали двое россиян

Двое граждан РФ госпитализированы после ДТП с российским автобусом в Беларуси, сообщает

со ссылкой на советника посольства РФ в Минске Алексея Маскалева.

"Сегодня около шести утра на автодороге М1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения Москва - Брест, который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных - двое граждан России, мужчина и женщина", - сказал Маскалев. По его данным, пострадавшие россияне находятся в больнице в Дзержинске, у них диагностированы закрытые переломы.

Маскалев отметил, что российские консулы находятся во взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и представителями белорусской системы здравоохранения.