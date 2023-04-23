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Автобус Ecolines с пассажирами перевернулся на трассе М7. Есть пострадавшие
Ночное ДТП с туристическим автобусом недалеко от Воложина. По предварительной информации, авария произошла сегодня около 3:30 на 68-м километре автодороги М7. Водитель 88-го года рождения, управляя в утомленном состоянии рейсовым автобусом Вильнюс - Минск, уснул за рулем.
Машина съехала в кювет и опрокинулась. В автобусе находилось 45 человек. Пострадали 2 пассажира: мужчина и женщина - по некоторым данным, гражданка Германии. По факту ДТП проводится проверка. Автобусная компания прислала другую машину за пассажирами.
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