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Автобус и фура столкнулись на Смиловичском тракте, 14 человек пострадали
На Смиловичском тракте со стороны поселка Сосны в направлении ул.Селицкого из-за ДТП затруднено движение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД Наталья Сахарчук, столкнулись рейсовый городской автобус МАЗ и фура марки Volvo. Пострадали 14 человек, они доставлены в учреждения здравоохранения для оценки состояния здоровья. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины ДТП устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
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