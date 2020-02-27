Автобус МАЗ-303 успешно прошел испытания в Казани

Новинка Минского автомобильного завода - пассажирский автобус МАЗ-303 - успешно прошла испытания в российском городе Казань на одном из самых непростых маршрутов. У машины новый яркий дизайн с элементами символа завода - зубра. Кузов из нержавеющих материалов. Немало бонусов в салоне для пассажиров - кондиционер, USB-зарядки, более комфортабельные сидения. Новым МАЗом заинтересовались и польские города. Рассматривается экспорт в Румынию и Сербию. В перспективе автобус появится и на улицах Минска.



