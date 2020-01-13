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Автобус, оснащенный современным диагностическим оборудованием, будет обслуживать деревни
Высококвалифицированная медицинская помощь для жителей отдаленных деревень. В Щучинском районе организовали мини-амбулаторию на колесах. Автобус, оснащенный современным диагностическим оборудованием, будет обслуживать сельские населенные пункты в радиусе 80 километров от райцентра. О мобильной медицине - в репортаже Юрия Карнеловича.
В Щучинском районе появилась амбулатория на колесах
Врач общей практики Сергей Поделинский готовится к приему сельских пациентов. Правда, сегодня не люди придут к нему в кабинет, а он отправится к жителям отдаленных деревень. И не просто измерить давление и выписать лекарства, а провести комплексное обследование. Это стало возможным благодаря полноценной амбулатории на колесах. В новеньком автобусе оборудованы настоящие диагностические кабинеты с современным медицинским оборудованием.
Сергей Поделинский, врач общей практики Щучинской центральной районной больницы:
"Не все слои населения могут добраться для получения квалифицированной медицинской помощи в ту же самую районную больницу, или на село в амбулатории, или участковые больницы. Соответственно, данный комплекс очень долгожданное приобретение, и он создан для того, чтобы сделать медицинскую помощь для населения более доступной, более качественной и более удобной".
Доступная медпомощь для отдаленных деревень
Необходимость в приобретении передвижного медицинского комплекса в Щучинской больнице назрела давно. В районе подавляющее большинство - это сельские жители, а расстояние до некоторых отдаленных деревень - почти 80 километров. Чтобы вовремя оказать помощь, амбулаторию поставили на колеса.
Иван Загоровский, главврач Щучинской центральной районной больницы:
"Там размещено автоматизированное рабочее место с доступом в интернет, полностью расположен гинекологический кабинет, расположены холодильные камеры для того, чтобы провести забор анализов и доставить в ЦРБ в лабораторию для проведения исследований. А так же все кардиологические маркеры и там же ЭКГ".
Диагностика здоровья, не отходя от дома
К приезду мобильной амбулатории в деревне Муравьевка готовились все местные жители. До райцентра несколько десятков километров, и добраться в больницу, особенно пожилым людям, порой проблематично.
Передвижной медицинский комплекс, уверены врачи, позволит полностью решить проблему обслуживания сельского населения в районе.
Мобильная медицина на селе
Мобильная амбулатория будет работать по специальному графику. Раз в неделю спецавтомобиль посетит все, даже самые отдаленные, деревни. А в случае необходимости, доставит пациента в районную больницу.
В Гродненской области это первый проект мобильной медицины. Не исключено, что уже в ближайшее время подобные амбулатории будут колесить по дорогам всех районов.
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