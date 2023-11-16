Автобусы на водороде могут начать выпускать в Беларуси

На белорусских дорогах и в странах ближнего зарубежья уже несколько лет работает электрический пассажирский транспорт, однако ресурс батареи не вечный, разработчики задумываются о внедрении нового вида топлива, пишет Sputnik.



Пассажирскую технику в Беларуси могут начать производить на водородном топливе. Об этом журналистам рассказал заместитель гендиректора завода BKM Holding по инновационному развитию Олег Быцко.



По его словам, в соседней России тема водородной техники - как коммерческой, так и пассажирской - обсуждается на самом высоком уровне. "Поэтому мы должны готовы к такому повороту событий и не отстать от наших друзей-конкурентов", - подчеркнул Быцко.



Он отметил, что наиболее перспективным в пассажирских и коммерческих перевозках сейчас является электрический транспорт. Однако в связи с тем, что батарея имеет ограниченную емкость (порядка 200 км на одной зарядке), разработчики думают о внедрении более перспективного вида топлива.



"Такой пробег зачастую заказчика не устраивает. Потому что в день автобусы могут проезжать и 300, и 350 км. Снабдив электробусы топливными элементами, которые питаются от водорода и который хранится в баллонах, мы сможем выполнить требования (заказчиков)", - уверил Быцко.



Фото:Sputnik