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Автобусы на водороде могут начать выпускать в Беларуси
На белорусских дорогах и в странах ближнего зарубежья уже несколько лет работает электрический пассажирский транспорт, однако ресурс батареи не вечный, разработчики задумываются о внедрении нового вида топлива, пишет Sputnik.
Пассажирскую технику в Беларуси могут начать производить на водородном топливе. Об этом журналистам рассказал заместитель гендиректора завода BKM Holding по инновационному развитию Олег Быцко.
По его словам, в соседней России тема водородной техники - как коммерческой, так и пассажирской - обсуждается на самом высоком уровне. "Поэтому мы должны готовы к такому повороту событий и не отстать от наших друзей-конкурентов", - подчеркнул Быцко.
Он отметил, что наиболее перспективным в пассажирских и коммерческих перевозках сейчас является электрический транспорт. Однако в связи с тем, что батарея имеет ограниченную емкость (порядка 200 км на одной зарядке), разработчики думают о внедрении более перспективного вида топлива.
"Такой пробег зачастую заказчика не устраивает. Потому что в день автобусы могут проезжать и 300, и 350 км. Снабдив электробусы топливными элементами, которые питаются от водорода и который хранится в баллонах, мы сможем выполнить требования (заказчиков)", - уверил Быцко.
Фото:Sputnik
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