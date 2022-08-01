Автодайджест - обстановка на дорогах страны

Смолевичский район

Необдуманный маневр привел к аварии на трассе М1 в Смолевичском районе. По всей видимости, водитель, заметив разрыв на дороге, внезапно решил развернуться, но не убедился в безопасном маневре. Как итог - протаранил авто, которое ехало позади. Водитель попутной машины, пытаясь избежать столкновения, выехал на зеленую зону, но это не спасло его от удара.

Полоцкий район

Пьяный водитель БМВ, который устроил смертельную аварию в Полоцком районе, задержан. Поворачивая налево, шофер не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, затем машина столкнулась со светофором и опорой уличного освещения и перевернулась. В результате аварии погиб 28-летний пассажир.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области: Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса Беларуси. По постановлению следователя мужчина задержан. С ним проводятся следственные действия.

Молодечненский район

А это последствия неудачного обгона в пригороде Молодечно. Предварительно установлено, что водитель Rover, обгоняя авто, выехал на встречную, где в это время его пытался обогнать Peugeot. В результате оба автомобиля столкнулись на встречной, съехали в кювет и перевернулись. В аварии пострадала пассажир Peugeot. 54-летнюю женщинудоставили в районную больницу.

Червенский район

Не вписался в поворот, напоролся на отбойник. Это последствия аварии в Червенском районе. ДТП случилось рано утром. По какой причине водитель Volkswagen отвлекся, не сообщатся. Отбойник пробил переднюю часть авто, травмировав шофера. Пострадавшего госпитализировали. ВГАИ сообщили, что в момент аварии мужчина не был пристегнут.

Браславский район