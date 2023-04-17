Автодайджест - обзор дорожных происшествий Беларуси

Минск

Обошлось без пострадавших - авария в столице. Ночью на улице Макаенка вблизи дома № 7 автомобилист потерял управление и снес разделительное ограждение. Шофер управлял машиной Ford Mustang. Как оказалось позже, водительского удостоверения у мужчины нет. На месте происшествия работали сотрудники дорожной милиции.

Мозырь

ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии в Мозыре, где пострадал пешеход. ДТП случилось в субботу вечером. 27-летний водитель на автомобиле Ford Focus ехал по улице Котловца в направлении улицы Мира. Поворачивая налево, шофер наехал на пешехода. Последний пересекал проезжую часть по обозначенному и регулируемому пешеходному переходу. Автомобилист и пешеход двигались на разрешающий сигнал светофора. Избежать аварии не удалось, в итоге был травмирован человек. От госпитализации он отказался. Водитель отвез пострадавшего домой. В милицию о происшествии никто не сообщал. А спустя несколько часов мужчина все-таки попросил медиков о помощи. Вскоре был установлен автомобилист.

Минск - Брест

Потерял управление и съехал с дороги - на трассе М1 в результате аварии пострадал автомобилист. ДТП случилось на 299-м километре дороги. Житель столицы ехал на автомобиле Toyota, шофер двигался в сторону Бреста. В какой-то момент он потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. Сам автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

Солигорск

А в Солигорске в результате аварии пострадал пешеход. Инцидент произошел на улице Октябрьской в районном центре. Местный житель на машине BMW ехал по крайней правой полосе, когда сбил пешехода, также местного жителя. Дорогу он переходил по зебре. Как итог - пешеход получил травмы, без помощи медиков не обошлось.

Минский р-н