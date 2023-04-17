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Автодайджест - обзор дорожных происшествий Беларуси
Минск
Обошлось без пострадавших - авария в столице. Ночью на улице Макаенка вблизи дома № 7 автомобилист потерял управление и снес разделительное ограждение. Шофер управлял машиной Ford Mustang. Как оказалось позже, водительского удостоверения у мужчины нет. На месте происшествия работали сотрудники дорожной милиции.
Мозырь
ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии в Мозыре, где пострадал пешеход. ДТП случилось в субботу вечером. 27-летний водитель на автомобиле Ford Focus ехал по улице Котловца в направлении улицы Мира. Поворачивая налево, шофер наехал на пешехода. Последний пересекал проезжую часть по обозначенному и регулируемому пешеходному переходу. Автомобилист и пешеход двигались на разрешающий сигнал светофора. Избежать аварии не удалось, в итоге был травмирован человек. От госпитализации он отказался. Водитель отвез пострадавшего домой. В милицию о происшествии никто не сообщал. А спустя несколько часов мужчина все-таки попросил медиков о помощи. Вскоре был установлен автомобилист.
Минск - Брест
Потерял управление и съехал с дороги - на трассе М1 в результате аварии пострадал автомобилист. ДТП случилось на 299-м километре дороги. Житель столицы ехал на автомобиле Toyota, шофер двигался в сторону Бреста. В какой-то момент он потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. Сам автомобилист получил травмы и был госпитализирован.
Солигорск
А в Солигорске в результате аварии пострадал пешеход. Инцидент произошел на улице Октябрьской в районном центре. Местный житель на машине BMW ехал по крайней правой полосе, когда сбил пешехода, также местного жителя. Дорогу он переходил по зебре. Как итог - пешеход получил травмы, без помощи медиков не обошлось.
Минский р-н
И еще одно ДТП на М1 - под колеса автомобиля внезапно выскочил лось. За рулем машины марки Ford был 67-летний водитель, в результате аварии и он, и пассажир были госпитализированы. Авария произошла около 10 часов вечера. О характере травм не сообщается.
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