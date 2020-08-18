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Автодорогу М1 Брест - Минск - граница России в ближайшее время ждет масштабная реконструкция
Сейчас в Министерстве транспорта и коммуникаций готовится ее концепция. Работы на всей протяженности (а это более 600 километров) будут проходить поэтапно. Так, после модернизации на М1, например, не смогут выходить животные. Кроме того, там запретят движение пешеходов и велосипедистов.
Еще одно стратегическое для Беларуси направление - трасса Р53, которая соединяет столицу со Смолевичами, Жодино и Борисовом. На первом участке сейчас укладывают цементобетон. Кроме того, повышенное внимание Министерство транспорта уделит и реконструкции местных, региональных дорог.
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