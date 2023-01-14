Автокарнавал и замок изо льда: большой зимний праздник "Берестейские сани" открылся в Барановичах

Зимний карнавал в Барановичах. Именно там в этом году открылся большой праздник "Берестейские сани". По традиции фестиваль-ярмарку проводят на старый Новый год. Его особенность - парад машин, которые превращают в сказочные декорации. А еще специально к празднику там построили замок изо льда. Подробности у Марии Тройнич.

Зимний карнавал сказок: автошоу, от которого дух захватывает даже у взрослых! На каждом грузовике по ходу движения разворачивается свое представление. С актерами, фейерверками и даже настоящим балетом в исполнении артистов Большого театра Беларуси!

На создание театра на колесах понадобились месяцы. Например, одну из машин превратили в декорации балета "Щелкунчик" с большой каруселью и скульптурами.

Колонну возглавил дымящийся локомотив, который украшает герб города. И, конечно, главный символ белорусов - национальный флаг длиной 20 метров. Всего в параде участвовали больше десяти грузовиков с разными сюжетами. Самая высокая новогодняя композиция - упряжка Деда Мороза - была высотой с трехэтажный дом. Чтобы облегчить конструкцию, ее сделали из пенопласта. Лейтмотивом карнавала стали зимние сказки: в шествии можно было увидеть Снегурочку, эльфов и Снежную Королеву.

Я не машиностроитель, но все от первого винтика - это наша совместная с супругой работа. Конечно, нам помогали. Такой объем вдвоем сделать нереально, но, надеемся, мир наш мы делаем прекраснее! Виталий Ларчик, участник фестиваля "Берестейские сани"

Замок изо льда

Еще одним центром притяжения праздника "Берестейские сани" стал ледяной замок. На его строительство ушло больше сорока тонн льда! По словам авторов тающего арт-объекта, дворец выпиливали из огромных блоков. И, несмотря на кажущуюся недолговечность, конструкция может простоять на улице при плюсовой температуре около недели.

Проектировать начали летом, а непосредственно заготовка льда, вырезание - это около трех месяцев занимает. Эту композицию создавали с помощью стамесок, пил, электроинструмента, бензоинструмента - тех инструментов, которыми пользуются скульпторы. Виктор Грушко, скульптор

Зимний фестиваль "Берестейские сани"

Так широко в области отмечают старый Новый год. Фестивальная традиция появилась недавно: "сани" путешествует по всему региону, каждый раз площадкой праздника будет становиться другой райцентр.

Все было сделано для того, чтобы максимально привлечь наших людей к праздничным гуляниям, чтобы они смогли увидеть, что предлагает наша промышленность. Это гастрофесты, разнообразные сценические площадки. Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома

На главной городской площади развернулся ярмарочный дворик, где можно было попробовать продукцию предприятий региона. Зимние лакомства, шоу и интерактивные развлечения: фестиваль собрал больше ста тысяч гостей.