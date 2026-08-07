Автокемпинг, новые кафе, экскурсии: как Национальный парк "Нарочанский" привлекает туристов

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Нарочанский край, жемчужина Беларуси, продолжает развиваться как круглогодичный туристический центр. По итогам 2025 года национальный парк посетили 70 тыс. туристов, и руководство ставит новые цели на пятилетку. О том, как меняется инфраструктура и почему белорусы все чаще выбирают отдых на лоне природы, рассказал гендиректор Национального парка "Нарочанский" Василий Казун в "Актуальном интервью".

За последние два года "Нарочанский" парк сосредоточился на развитии автокемпинга "Нарочь". Здесь появились четыре фотогеничных домика в стиле А-фрейм, два дома в стиле глэмпинг со всеми удобствами, оборудована спортивная площадка и баня. "Это наше главное туристическое место. В этом году появилось знаковое кафе на воде - мы назвали его "На волне". Также установили четыре домика на первой береговой линии, их так и назвали - "дома над озером". Они очень популярны", - рассказал гендиректор парка.

Наблюдательная вышка на экотропе "Голубые озера" получила второй этаж - теперь гости могут созерцать красоту края с высоты. Установлена и новая беседка для отдыха.

Нарочанский край уже не только летняя локация. Зимой здесь проводят лыжные походы, а с ноября по март - экскурсии в сафари-парк, где можно увидеть благородных оленей и европейских ланей. "Стараемся соответствовать всем пожеланиям туристов. Проводим охотничьи туры, так что каждый может найти отдых по душе", - отметил Василий Казун.

За 2025 год парк посетили порядка 70 тыс. туристов, в этом сезоне - уже 16 тыс. Основные гости - белорусы (около 90 %). Иностранных туристов было 1095 человек, из них 90 % - граждане России. "Мы не конкуренты санаториям, у нас - рекреационный отдых: природа, красота, спокойствие. Это наша ниша", - подчеркнул гендиректор.

В рамках программы развития туризма на 2026-2030 годы запланированы новинки. Среди них - водные экскурсии по озеру Нарочь на современном катамаране вместимостью до 20 человек и джип-туры для знакомства с природой и обитателями парка.