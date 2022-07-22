Автохлам с минских улиц заберут на штрафстоянки, а после утилизируют

По сравнению с прошлым годом ситуация стала лучше, машин стало меньше. В нынешнем году мы выявили порядка 270 авто и 47 эвакуировали. 96 машин приведены собственниками в надлежащее состояние, часть изних убрана. А 14 машин признаны бесхозными. 7 машин по решению суда мы сдаем в утилизацию. Еще 24 дела готовятся для признания автомобилей бесхозными.

Максим Коваленко, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска