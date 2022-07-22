3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Автохлам с минских улиц заберут на штрафстоянки, а после утилизируют
Спущенные колеса, ржавые двери и разбитые стекла. Брошенные автомобили не просто загромождают столичные дворы, порой препятствуют проезду пожарных машин и скорых. Сегодня такихзабытых "подснежников"в Минске несколько тысяч. Автохламэвакуируют на штрафные стоянкичерез месяц после уведомления владельца. Если через три месяца после изъятия машины хозяин не забирает транспортное средство, его утилизируюти сдают на металлолом.
По сравнению с прошлым годом ситуация стала лучше, машин стало меньше. В нынешнем году мы выявили порядка 270 авто и 47 эвакуировали. 96 машин приведены собственниками в надлежащее состояние, часть изних убрана. А 14 машин признаны бесхозными. 7 машин по решению суда мы сдаем в утилизацию. Еще 24 дела готовятся для признания автомобилей бесхозными.
Чтобы вернуть и привести в порядок свое транспортное средство, придется оплатить услуги эвакуатора и время нахождения на стоянке. В большинстве случаев хозяин оставленного авто все же находится. Автовладельцы получают предупреждение: отремонтировать свою машинуили переставить на охраняемую парковку.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов