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Автохлам с минских улиц заберут на штрафстоянки, а после утилизируют

Спущенные колеса, ржавые двери и разбитые стекла. Брошенные автомобили не просто загромождают столичные дворы, порой препятствуют проезду пожарных машин и скорых. Сегодня такихзабытых "подснежников"в Минске несколько тысяч. Автохламэвакуируют на штрафные стоянкичерез месяц после уведомления владельца. Если через три месяца после изъятия машины хозяин не забирает транспортное средство, его утилизируюти сдают на металлолом.

По сравнению с прошлым годом ситуация стала лучше, машин стало меньше. В нынешнем году мы выявили порядка 270 авто и 47 эвакуировали. 96 машин приведены собственниками в надлежащее состояние, часть изних убрана. А 14 машин признаны бесхозными. 7 машин по решению суда мы сдаем в утилизацию. Еще 24 дела готовятся для признания автомобилей бесхозными.
Максим Коваленко, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска

Чтобы вернуть и привести в порядок свое транспортное средство, придется оплатить услуги эвакуатора и время нахождения на стоянке. В большинстве случаев хозяин оставленного авто все же находится. Автовладельцы получают предупреждение: отремонтировать свою машинуили переставить на охраняемую парковку.

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