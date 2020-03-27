Ford Motor продолжает производство в полном объеме.



Автоконцерн Ford планирует открыть производство в Беларуси. О такой инициативе Агентству теленовостей в эксклюзивном интервью рассказал вице-президент компании Рафаэль Лейтон. Словом, концерн находит возможности и ресурсы для того, чтобы инвестировать в новые проекты по всему миру. Как стало известно, через два месяца планируется визит Лейтона в Минск. По его словам, для компании Беларусь представляет интерес как страна со стратегически удобным положением в самом центре Европы. Кроме того, вице-президент Ford Motor развеял слухи о так называемых экономических проблемах в компании. На фоне вспышки коронавируса многие СМИ неверно истолковали информацию о понижении кредитных рейтингов, ошибочно поставив компанию едва ли не на грань банкротства. Подобная информация была и на нашем канале. Рафаэль Лейтон заверил: производство Ford продолжает в том же темпе и объеме.



Рафаэль Лейтон, вице-президент компании Ford Motor (по телефону)



Кстати, в США на фоне коронавируса всеобщий карантин не объявляли, ограничительные меры вводят лишь власти отдельных штатов, а значит все сотрудники Ford Motor остаются на рабочих местах. В прошлом году чистый доход компании от производства составил более 12 миллиардов долларов.



