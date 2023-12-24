Автоматы для сбора вторсырья появились в Минске

Фандоматы можно найти по 10 адресам. В ближайшие месяцы планируется разместить еще 50устройств, адо конца 2024года их количество увеличится до 250. Об этом пишет агентство"Минск-Новости".

Фандомат- устройство по приему использованной пластиковой тары (ПЭТ) иалюминиевых банок для их дальнейшей переработки. Название происходит от немецкого слова pfand, что означает "залог", "заклад", "обеспечение".

Обязательные условия: тара должна быть без жидкости, чистая, со штрих-кодом на этикетке и объемом от 0,5 до 2л. Фандоматы принимают ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, флаконы, канистры, бутылки из-под моющих, чистящих, косметических средств, жидких продуктов, например питьевых йогуртов. Крышки также идут на переработку, однако отдельно не считываются штрих-кодом, поэтому желательно сдавать их вместе с пластиковой тарой.



