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Автоматы для сбора вторсырья появились в Минске
Фандоматы можно найти по 10 адресам. В ближайшие месяцы планируется разместить еще 50устройств, адо конца 2024года их количество увеличится до 250. Об этом пишет агентство"Минск-Новости".
Фандомат- устройство по приему использованной пластиковой тары (ПЭТ) иалюминиевых банок для их дальнейшей переработки. Название происходит от немецкого слова pfand, что означает "залог", "заклад", "обеспечение".
Обязательные условия: тара должна быть без жидкости, чистая, со штрих-кодом на этикетке и объемом от 0,5 до 2л. Фандоматы принимают ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, флаконы, канистры, бутылки из-под моющих, чистящих, косметических средств, жидких продуктов, например питьевых йогуртов. Крышки также идут на переработку, однако отдельно не считываются штрих-кодом, поэтому желательно сдавать их вместе с пластиковой тарой.
Автомат начисляет экобонусы за каждую сданную единицу.
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