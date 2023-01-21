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Павел Прохоренков неожиданно встретился с Президентом Беларуси - непростая история защитника Донбасса
Автомеханик Павел Прохоренков пошел спасать родной Донбасс еще в 2017-м. Выполняя боевое задание, подорвался на мине, потерял ногу и едва не лишился второй. Спасали, кстати, медики Минской областной клинической больницы. Белорусские специалисты провели сложнейшую операцию. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Он и его семья мечтают стать гражданами Беларуси.
Сегодня, 21 января, Павел среди болельщиков на минской "Олимпик Арене" - смотрел поединок XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.Он неожиданно оказался на льду вместе с Президентом. Трибуны аплодировали стоя.
Сейчас Павел с семьей в безопасности.Съемочная группа АТН Белтелерадиокомпании отправилась к нему, чтобы из первых уст услышать историю героя (подробности в видео).
"Буря эмоций! - восторженно говорит Павел о встрече с Президентом. - Хотел бы поздороваться, сфотографироваться, а вышло, что покатались немного по льду с ним!"
В Беларуси Павел не первый месяц. Встреча с Батькой, по его словам, была важным моментом в жизни: "Он поднял страну и довел до отличного состояния. Конечно, хотелось встретиться с таким человеком".
Мужчина рассказал свою историю. Он видел, что в Донбассе постоянно обстреливают мирное население, уничтожают:"Гибнут дети, бабушки, дедушки. Человек не может за себя постоять. Надоело на это смотреть. Надо было что-то делать, решил пойти близких родственников защищать, тех, кто не может себя защитить. Со стороны Украины просто стало больше прилетать по мирному населению снарядов артиллерийских".
Раньше ошибочных прилетов могло быть один-два, а после начала СВО началось целенаправленное уничтожение народа, считает Павел.
В один из дней поехали на задание и наехали на противотанковую мину,рассказывает защитник Донбасса, подорвались, сразу повредило ноги. В Донецке врачи сказали, что один-три месяца есть. Мама созвонилась с людьми в Минске, и врачи оказали помощь в Беларуси.
"Мне снимки показывали, там страшно было даже смотреть, - говорит Павел. - Хороший доктор, собрал, как мозаику".
Сейчас семья рядом находится. Что еще для счастья надо? Чтобы близкие родственники находились рядом в безопасности.
Мужчина говорит, что постоянно следит за новостями, за тем, что происходит. "Ребят у меня много осталось. Победа за правдой и за нами. То, что сейчас там происходит, - это же не против Украины воюют, а против всей Европы. Она сколько туда вооружения посылает и всего остального. Зачем? - задается вопросом Павел Прохоренков. - Уже сколько мирных переговоров предлагали. Никто не хочет этого делать. Конечно, хочется, чтобы все побыстрее закончилось и был мир во всем мире. Как в Беларуси, только во всем мире!"
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