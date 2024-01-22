ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Автомобиль от Президента Беларуси передали медикам Борисовского района

Сегодня медикам агрогородка Зембин Борисовского района торжественно вручили ключи от автомобиля Belgee X50. Это новая модель. Так своим подарком распорядился глава государства.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посетил предприятие "БЕЛДЖИ".

Как отметил губернатор Минской области Александр Турчин, сфера здравоохранения Борисовского района выходит на более высокий уровень. Так, в самом райцентре строят новые объекты и жилье для медработников. Новый же транспорт для сельской местности позволит быстро и качественно помогать людям в отдаленных деревнях.

Расстояние немаленькое, поэтому мобильность имеет если не определяющее, то очень важное значение. Поэтому подарок Президента для участковой больницы станет большим подспорьем, медики смогут оперативно приезжать на вызовы к нашим гражданам. По этой больнице мы приняли решение, что в течение года завершим все работы, чтобы ее привести в надлежащий вид.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

Больница обслуживает 24 деревни в радиусе 25 километров. Поэтому в зимнее время года и когда распутица особенно нужен автомобиль, который будет с хорошей проходимостью, отметила заведующая Зембинской участковой больницей Вера Карпочева.

Зембинская участковая больница обслуживает 2 тысячи человек, из них более 200 - дети. Это учреждение здравоохранения одно из старейших в Минской области. Через два года больница отметит вековой юбилей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все