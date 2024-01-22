Автомобиль от Президента Беларуси передали медикам Борисовского района

Расстояние немаленькое, поэтому мобильность имеет если не определяющее, то очень важное значение. Поэтому подарок Президента для участковой больницы станет большим подспорьем, медики смогут оперативно приезжать на вызовы к нашим гражданам. По этой больнице мы приняли решение, что в течение года завершим все работы, чтобы ее привести в надлежащий вид.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома