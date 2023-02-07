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Автомобиль получил повреждения из-за ям на дороге - куда обращаться
Гендиректор Горремавтодора Мингорисполкома Денис Глинский рассказал, куда могут обратиться водители в случае повреждения своего транспортного средства из-за ям на дорожном покрытии, сообщает БелТА.
Гендиректор порекомендовал автомобилистам воспользоваться официальным сайтом Горремавтодора. Также водители могут подавать заявки на портал 115.бел. Если машина повреждена из-за ямы, можно обратиться в ГАИ, после чего госавтоинспекторы привлекут к работе Горремавтодор.
"Случалось, что водителям возмещали деньги за ремонт авто. Исков такого рода в 2022 году было несколько, - отметил Денис Глинский. - Если будет доказано, что автомобиль получил повреждения из-за ямы, то это наша зона ответственности".
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