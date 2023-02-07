Автомобиль получил повреждения из-за ям на дороге - куда обращаться

Гендиректор Горремавтодора Мингорисполкома Денис Глинский рассказал, куда могут обратиться водители в случае повреждения своего транспортного средства из-за ям на дорожном покрытии, сообщает БелТА.

Гендиректор порекомендовал автомобилистам воспользоваться официальным сайтом Горремавтодора. Также водители могут подавать заявки на портал 115.бел. Если машина повреждена из-за ямы, можно обратиться в ГАИ, после чего госавтоинспекторы привлекут к работе Горремавтодор.