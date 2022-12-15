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Автомобиль съехал в канал, а там оказался уже умерший мужчина

Автомобиль съехал в канал, а там оказался уже умерший мужчина

В Светлогорском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал. Рядом обнаружилимужчину, который уже находился без признаков жизни, сообщает БелТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД.

"Пежо" в мелиоративном канале обнаружили сегодня утром. "Рядом, не в воде, находился мужчина 1963 года рождения без признаков жизни", - уточнили в ОСВОД.

Работники МЧС достали автомобиль из воды.

Обстоятельства случившего устанавливают специалисты.

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