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Автомобиль съехал в канал, а там оказался уже умерший мужчина
В Светлогорском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал. Рядом обнаружилимужчину, который уже находился без признаков жизни, сообщает БелТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД.
"Пежо" в мелиоративном канале обнаружили сегодня утром. "Рядом, не в воде, находился мужчина 1963 года рождения без признаков жизни", - уточнили в ОСВОД.
Работники МЧС достали автомобиль из воды.
Обстоятельства случившего устанавливают специалисты.
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