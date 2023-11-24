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Автомобиль в кювете, деревья на проезжей части - в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Брестской области

Автомобиль в кювете, деревья на проезжей части - в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Брестской области

В Брестской области понадобилась помощь сотрудников МЧС для устранения последствий непогоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

"В Ганцевичах спасатели отбуксировали легковой автомобиль, который съехал в кювет. В Бресте убрали аварийный элемент ограждения балкона на уровне шестого этажа жилого дома. В деревне Свищево Каменецкого района и в Барановичах работники МЧС оказали помощь в уборке двух деревьев, упавших на проезжую часть и перегородивших проезд для транспорта", - рассказали подробности в МЧС.

Пострадавших нет

По информации РУП "Брестэнерго", в юго-западном регионе с 6.00 23 ноября до 5.00 24 ноября зарегистрировано восемь фактов нарушения электроснабжения потребителей, отключались 94 трансформаторные подстанции, 20 населенных пунктов, девять молочно-товарных ферм, две котельные. Подача электроснабжения восстановлена.

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