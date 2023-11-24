Автомобиль в кювете, деревья на проезжей части - в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Брестской области

"В Ганцевичах спасатели отбуксировали легковой автомобиль, который съехал в кювет. В Бресте убрали аварийный элемент ограждения балкона на уровне шестого этажа жилого дома. В деревне Свищево Каменецкого района и в Барановичах работники МЧС оказали помощь в уборке двух деревьев, упавших на проезжую часть и перегородивших проезд для транспорта", - рассказали подробности в МЧС.