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Автомобиль за 170 тыс. евро похитили в Минске
В Минске задержан работник СТО, который похитил дорогостоящую машину клиента. Все началось с того, что некий россиянин попросил знакомого жителя столицы купить для него за границей премиальный микроавтобус. Тот получил 170 тысяч евро и обратился в фирму по подбору и ввозу иномарок из-за рубежа. После покупки авто отвезли на СТО, где его должны были усовершенствовать.
После приобретения и оформления документации посредники отвезли микроавтобус на СТО, где его должны были оборудовать под автодом, работник станции решил воспользоваться ситуацией и похитить переданную для проведения работ иномарку, он обманным путем завладел документами на машину, которая в дальнейшем была продана за границу.
Следователями возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.