Автомобиль за 170 тыс. евро похитили в Минске

После приобретения и оформления документации посредники отвезли микроавтобус на СТО, где его должны были оборудовать под автодом, работник станции решил воспользоваться ситуацией и похитить переданную для проведения работ иномарку, он обманным путем завладел документами на машину, которая в дальнейшем была продана за границу.

Андрей Арловский, замначальника УУР ГУВД Мингорисполкома