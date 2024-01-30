Geely Monjaro стал автомобилем года в Беларуси - какие машины расположились на втором и третьем месте

Итоги конкурса "Автомобиль года" озвучили на пресс-конференции "Подведение итогов работы автомобильной отрасли Республики Беларусь в 2023 году", сообщаетБЕЛТА.

Всего в конкурсе было 9 номинаций, а главная - "Автомобиль года" - проводилась в два этапа. Финалистов оценивали пользователи и эксперты. Всего в финал вошло 7 моделей - Audi A6 Avant, Geely Monjaro, Hyundai Sonata, Lada Vesta, UAZ Patriot, Voyah Free и Volkswagen Passat.