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Автомобили Geely стали лидером продаж в Беларуси в феврале 2023 года

Автомобили Geely вновь стали лидером продаж в Беларуси в феврале. Было продано свыше 650 машин. Для сравнения: всего новых авто реализовали без малого тысячу. Сейчас на белорусском рынке представлено 10 автомобильных брендов. Уже в III квартале этот список может пополниться, ожидается приход новых марок, прогнозирует Белорусская автомобильная ассоциация.

Что касается отечественного производителя, завод планирует в этом году выпустить порядка 30 тысяч кроссоверов и седанов, ожидаются в том числе и новые модели.

Фото:geely.by

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