Автомобили Geely стали лидером продаж в Беларуси в феврале 2023 года

Автомобили Geely вновь стали лидером продаж в Беларуси в феврале. Было продано свыше 650 машин. Для сравнения: всего новых авто реализовали без малого тысячу. Сейчас на белорусском рынке представлено 10 автомобильных брендов. Уже в III квартале этот список может пополниться, ожидается приход новых марок, прогнозирует Белорусская автомобильная ассоциация.