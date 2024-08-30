Автомобили, купленные белорусами в США, застряли в порту Клайпеды - литовский транзитный коридор перекрыт

Около 4 тыс. машин скопились в порту Клайпеды. Автомобили, купленные белорусами в США, уже несколько месяцев не могут пересечь границу. Литовский транзитный коридор оказался полностью перекрыт. Соседи изменили порядок вывоза товаров с территории Литвы, тем самым дестабилизировали логистические цепочки доставки машин. Это ударило не только по компаниям, но и по автовладельцам, которые купили машины и теперь не могут пригнать в Беларусь. Автомобили стоят не бесплатно, ежедневно белорусы, платят за простой от 5 до 20 евро. Как разрешиться эта ситуация, однозначного ответа нет. Владимир Королев разбирался в проблеме.

Белорусы не могут вывезти купленные автомобили из Литвы

"У нас случился пожар в доме, была хорошая машина, нам пришлось ее продать, чтобы восстановить дом. И после продажи машины решили пригнать из Америки машину подешевле, - говорит Мария.

С конца мая Мария ждет свой BMW. Практически сразу после выигранного аукциона авто прибыло в порт Нью-Йорка для погрузки. Но радость от скорейшей доставки омрачила страна-посредник. Литва ввела ограничения на вывоз автомобилей в Беларусь.

В тот момент мы уже не могли поменять маршрут, машина уже была выписана на Клайпеду, она уже в этот момент была погружена в контейнер. Мария

С тех пор автомобиль находится на платной стоянке в Клайпеде. Эта история не единичная, таких как Мария тысячи. Среди пострадавших многодетные, перекупщики, компании по пригону авто. Владельцы, чьи машины застряли в Литве, объединяются в сообщества, чтобы сообща решать проблему. Литовцы дадут зеленый коридор, если предъявить декларацию производителя, но получить этот документ никому не удалось.

Завод-изготовитель выпускает автомобиль с четким набором документов о том, где этот автомобиль был произведен, какие его характеристики, какой его VIN-номер. Все, что касается пропуска автомобилей через государственную границу, тоже регламентируется законодательством. Если на границе требуют документ, что данный автомобиль не будет задерживаться на территории Беларуси или на территории России и транзитом следует через третьи страны, то такие требования абсурдны в силу того, что такого документа не существует. Соответственно такие требования невыполнимы. Евгений Грачев, автоюрист

Около 4 тыс. автомобилей скопились в порту Клайпеды

Сегодня в порту Клайпеды скопилось около 4 тыс. автомобилей, чьи владельцы белорусы, которые купили авто за рубежом, но не могут привезти на родину. Все это время машины на платной стоянке (от 5 до 20 евро в сутки), а владельцы не знают, что делать.

Очень много развелось людей, которых хотят обмануть, которые хотят навариться на чужой беде. Предлагаются 5-7 тыс. долларов или евро вывезти машину, при этом весь маршрут предполагает переоформление машины на нескольких людей в Грузии, где-то там еще, т.е. в каких-то других странах, каких-то непонятных людей. И, разумеется, это очень опасно, потому что машину, скорее всего, мы и не увидим. Мария

Мировое турне для авто: США - Турция - Казахстан - Беларусь

Вадим считает себя счастливчиком, ведь его машина уже на пути в Минск. Владелец Tesla не жалеет, что переплатил за мировое турне для авто: США - Турция - Казахстан - Беларусь. Вышло на 4 тыс. дороже и дольше на несколько месяцев, зато надежно.

Я 4 раза менял маршрут обратно на Литву, потому что хотелось сэкономить. Через юг получилось гораздо дороже. Но опять-таки, мне еще повезло, что я сразу же из Америки отправил ее все-таки на юг. Те люди, которые уже привезли в Литву, они очень сильно встряли. У них там машины уже простояли по 3-4 месяца, они не могут никак забрать. Вадим

Впрочем, таких, как Вадим немного. Вывезти из Клайпеды авто - большая проблема для тысяч белорусов. Отправить машину в другой порт удается не всегда. Владельцы жалуются, что литовская сторона тянет с оформлением документов на отгрузку.

Выход только один - обжаловать такие решения в вышестоящих инстанциях. Правда, каковы будут решения, тут предугадать очень сложно. Евгений Грачев, автоюрист

Обманутые автовладельцы собирают подписи для петиции в адрес литовского правительства, пишут в таможню Литвы, местные СМИ и Европарламент. Но пока авто и ныне там.

Не у всех получается вывезти, Литовцы не отдают машины, не дают заполнить реэкспортную декларацию. Вадим

Таможня Литвы: с 3 октября автомобили, предназначенные для Беларуси и России, не смогут покинуть страну.

И проблемы в ближайшее время будут нарастать. Судя по разъяснениям литовской таможни, с 3 октября автомобили, предназначенные для Беларуси и России, не смогут покинуть страну.